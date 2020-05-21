Источник назвал формат возобновления НХЛ

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Предварительный формат возобновления Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подразумевает плей-офф с участием 24 команд.
Источник назвал формат возобновления НХЛ
  • AFP
  • © JONATHAN DANIEL

Формат опубликован телекомпанией TSN. По информации источника, в плей-офф попадут по 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших коллектива из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Это позволит клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций. Далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате. 

Чемпионат НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что две шайбы Овечкина вошли в пятёрку лучших голов «Вашингтона» за сезон.

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