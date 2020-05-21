В «Ювентусе» не осталось ни одного игрока с коронавирусом

Тестирование футболистов туринского «Ювентуса» показало отрицательный результат.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Туринцы уже начали тренировки, соблюдая социальное дистанцирование.

12 марта «Ювентус» первым из клубов ведущих европейских чемпионатов сообщил о заражении игрока команды. Первым инфицированным стал защитник Даниэле Ругани, позднее положительные тесты сдали полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее Криштиану Роналду купил участок земли под Лиссабоном и начал строительство особняка.