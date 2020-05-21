Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейцами.
Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом
  • globallookpress.com

«До вынужденного отпуска мы с Бабаевым обсуждали продление контракта. Это был чисто технический момент. За всё время пребывания в ЦСКА не было такого, чтобы Гинер говорил: «Вы должны занять такое-то место». Цели всегда понятны, команда должна побеждать», — сказал Гончаренко в интервью комментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире Instagram.

Контракт белорусского специалиста был продлён до окончания сезона-2020/21.

Ранее Кириченко оценил решение ЦСКА продлить контракт с Гончаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить