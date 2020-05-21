В РФС заявили, что не получали данных от «Краснодара» о коронавирусе у Сулейманова
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- РИА Новости
«Нас не уведомляли о болезни Сулейманова. Почему клуб не говорил об этом, лучше спросить у самого клуба. Если Шапи лежал в больнице, то медучреждение точно уведомляло Роспотребнадзор. Просим клубы, даже если они не хотят этого, сообщать данные, чтобы понять, возрастает ли число заболевших. Нам важно понимать, что происходит», — заявил Митрофанов во время видеоконференции РФС.
До приостановки сезона Сулейманов сыграл в 20 матчах чемпионата России, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее футболист «Краснодара» Сулейманов рассказал, как переболел коронавирусом.