В РФС заявили, что не получали данных от «Краснодара» о коронавирусе у Сулейманова

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не получала информации от «Краснодара» о том, что игрок команды Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом.
В РФС заявили, что не получали данных от «Краснодара» о коронавирусе у Сулейманова
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нас не уведомляли о болезни Сулейманова. Почему клуб не говорил об этом, лучше спросить у самого клуба. Если Шапи лежал в больнице, то медучреждение точно уведомляло Роспотребнадзор. Просим клубы, даже если они не хотят этого, сообщать данные, чтобы понять, возрастает ли число заболевших. Нам важно понимать, что происходит», — заявил Митрофанов во время видеоконференции РФС.

До приостановки сезона Сулейманов сыграл в 20 матчах чемпионата России, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее футболист «Краснодара» Сулейманов рассказал, как переболел коронавирусом.

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