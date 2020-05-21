Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки
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«Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая. Просто распиаренный сильно», — написал Мэддисон в Twitter.
Видеблогер также признался, что не понимает сравнений португальца с Лионелем Месси, поскольку аргентинец — один из лучших футболистов в истории.
Ранее Роналду, по информации СМИ, купил участок земли под Лиссабоном и начал строительство особняка.
Никогда не понимал тех, кто сравнивает роналду с месси. Месси реально один из лучших в истории, а роналда просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно марио жардела или роя маккая, просто распиаренный сильно.— Илья Мэддисон (@DedPerded1988) May 21, 2020