Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки

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Известный видеоблогер Илья Мэддисон критично высказался об уровне пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки
  • Reuters

«Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая. Просто распиаренный сильно», — написал Мэддисон в Twitter. 

Видеблогер также признался, что не понимает сравнений португальца с Лионелем Месси, поскольку аргентинец — один из лучших футболистов в истории. 

Ранее Роналду, по информации СМИ, купил участок земли под Лиссабоном и начал строительство особняка. 

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