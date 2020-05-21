Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки

Известный видеоблогер Илья Мэддисон критично высказался об уровне пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая. Просто распиаренный сильно», — написал Мэддисон в Twitter.

Видеблогер также признался, что не понимает сравнений португальца с Лионелем Месси, поскольку аргентинец — один из лучших футболистов в истории.

Ранее Роналду, по информации СМИ, купил участок земли под Лиссабоном и начал строительство особняка.