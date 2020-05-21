Министр спорта Московской области рассказал, сыграют ли «Химки» в РПЛ

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о будущем футбольного клуба «Химки», который вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Министр спорта Московской области рассказал, сыграют ли «Химки» в РПЛ
  • РИА Новости

«Если инвесторы будут готовы взять клуб и инвестировать определённые средства для участия в Премьер-лиге, то мы в РПЛ будем. Если нет, мы останемся в ФНЛ, для нас нет в этом ничего страшного. Если клуб останется в ФНЛ, он будет играть в Химках. Участие в РПЛ — это для нас неосновной вопрос», — приводит слова Терюшкова «Р-Спорт». 

По словам министра, приоритетом для региона является детский спорт, а молодые футболисты «Химок» могут играть и в ФНЛ, поэтому сверхзадачи по выходу в РПЛ нет.  

Ранее стало известно, что «Химки» останутся в ФНЛ, если не найдут инвестора до конца мая. 

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