В «Оренбурге» прокомментировали слухи о коронавирусе в команде

Член попечительского совета ФК «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что у нескольких человек в команде обнаружили антитела к коронавирусу.

«Завтра будет чёткая информация после обеда на официальном сайте. После полудня. Чёткая и железная информация. Не волнуйтесь, мы всё вам объявим. Дождитесь официального подтверждения. Не волнуйтесь, мы ничего не скроем. Сейчас ещё идёт проверка. У нас всё нормально», — заявил Столыпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В Telegram-канале «Футбольный Биги» появилась информация, что у троих футболистов команды, а также члена тренерского штаба обнаружены антитела к коронавирусу.

Ранее стал известен новый президент ФК «Оренбург».