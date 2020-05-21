В «Оренбурге» прокомментировали слухи о коронавирусе в команде

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Член попечительского совета ФК «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что у нескольких человек в команде обнаружили антитела к коронавирусу.
В «Оренбурге» прокомментировали слухи о коронавирусе в команде
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Завтра будет чёткая информация после обеда на официальном сайте. После полудня. Чёткая и железная информация. Не волнуйтесь, мы всё вам объявим. Дождитесь официального подтверждения. Не волнуйтесь, мы ничего не скроем. Сейчас ещё идёт проверка. У нас всё нормально», — заявил Столыпин в интервью «Спорт-Экспрессу»

В Telegram-канале «Футбольный Биги» появилась информация, что у троих футболистов команды, а также члена тренерского штаба обнаружены антитела к коронавирусу. 

Ранее стал известен новый президент ФК «Оренбург». 

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