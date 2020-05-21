Базаревич: Мозгов может сыграть в олимпийской квалификации

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил шансы центрового «Химок» Тимофея Мозгова сыграть в олимпийском отборочном турнире в 2021 году.
Базаревич: Мозгов может сыграть в олимпийской квалификации
  • Reuters

«Наши основные игроки немолоды, они на год станут старше. Меня спрашивают про шансы Мозгова сыграть в олимпийской квалификации. Скажу так: шансы Мозгова сыграть в квалификации в следующем году выше, чем если бы она была сейчас. Он восстанавливается, есть вероятность, что он вернётся на площадку», — приводит слова Базаревича ТАСС.

В сезоне-2019/20 Мозгов не провёл ни одного матча за «Химки» из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что сезон НБА может быть доигран в Disney World.

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