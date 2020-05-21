СМИ: Сезон НБА может быть доигран в Disney World

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Регулярный чемпионат и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 может быть доигран в парке развлечений Disney World, который располагается в городе Орландо, штат Флорида.
СМИ: Сезон НБА может быть доигран в Disney World
  • Reuters

Как сообщает ESPN, руководство НБА обсуждает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/20 в парке развлечений Disney World в Орландо.

Причиной этого может стать тот факт, что ранее во Флориде было разрешено проводить шоу рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На момент приостановки регулярного чемпионата НБА из-за пандемии коронавируса команды провели от 63 до 67 матчей из запланированных 82. В Восточной конференции лидирует «Милуоки Бакс» с 53 победами в 65 встречах, в Западной — «Лос-Анджелес Лейкерс» с 49 победами в 63 играх.

Ранее чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в число пяти сильнейших игроков в истории.

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