Чемпион НБА Пирс не считает, что Джеймс входит в топ-5 баскетболистов в истории НБА
- Reuters
«Что сделал Леброн, чтобы создать какую-либо организацию с нуля? Я говорю об игроках, входящих в пятёрку лучших в истории НБА», — цитирует Пирса Clutch Points.
По словам чемпиона НБА, легендарный центровой Билл Расселл принял непосредственное участие в создании легендарной команды «Бостон», Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон принесли славу «Лос-Анджелес Лейкерс», Майкл Джордан — «Чикаго Буллз», а Тим Данкан — «Сан-Антонио Спёрс». Также он отметил Ларри Бёрда и Коби Брайанта.
«Все эти игроки входят в десятку лучших в истории, так как они помогали построить франшизу либо же продолжали традиции», — добавил Пирс.
Пирс известен по выступлениям за «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее бывший президент США Барак Обама высказал мнение о влиянии легенды НБА Майкла Джордана на мировую культуру.