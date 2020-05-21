Чемпион НБА Пирс не считает, что Джеймс входит в топ-5 баскетболистов в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в число пяти сильнейших игроков в истории.

«Что сделал Леброн, чтобы создать какую-либо организацию с нуля? Я говорю об игроках, входящих в пятёрку лучших в истории НБА», — цитирует Пирса Clutch Points.

По словам чемпиона НБА, легендарный центровой Билл Расселл принял непосредственное участие в создании легендарной команды «Бостон», Карим Абдул-Джаббар и Мэджик Джонсон принесли славу «Лос-Анджелес Лейкерс», Майкл Джордан — «Чикаго Буллз», а Тим Данкан — «Сан-Антонио Спёрс». Также он отметил Ларри Бёрда и Коби Брайанта.

«Все эти игроки входят в десятку лучших в истории, так как они помогали построить франшизу либо же продолжали традиции», — добавил Пирс.

Пирс известен по выступлениям за «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее бывший президент США Барак Обама высказал мнение о влиянии легенды НБА Майкла Джордана на мировую культуру.