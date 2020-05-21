Третьяк рассказал, как любил целоваться Брежнев

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Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о встрече с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
Третьяк рассказал, как любил целоваться Брежнев
  • РИА Новости

Как рассказал Третьяк в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале «Русская планета», одна из таких встреч произошла в 1981 году. В день рождения Брежнева сборная СССР по хоккею проводила матч Евротура с национальной командой Финляндии, а генеральный секретарь ЦК КПСС лично присутствовал на арене. В перерыве хоккеисты ходили дарить ему подарки.

«Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал — до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем», — рассказал Третьяк.

Он также отметил, что Брежнева удивил тот факт, что на свитерах российских хоккеистов фамилии были написаны на английском языке. Впоследствии игровая форма была переделана.

Ранее Третьяк рассказал об одном из своих разговоров с Владимиром Путиным.

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