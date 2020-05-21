Итальянский фигурист: во всём мире обсуждался уход Трусовой от Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что уход россиянки Александры Трусовой от наставницы Этери Тутберидзе привлёк внимание во всём мире.

«Да, в Италии этот переход тоже обсуждался, как и во всём мире. Кажется, что многие ушли из группы Тутберидзе, включая тренера Сергея Розанова, я с ним работал на сборах в Куршевеле», — цитирует Грассля «Газета.ru».

По словам спортсмена, у него остались хорошие впечатления от сотрудничества с Розановым. По его словам, Сергей является хорошим специалистом, а тогда стал одной из причин желания Грассля пройти стажировку у Тутберидзе.

При этом он отметил, что не располагает информацией о том, почему именно Розанов решил уйти из команды Тутберидзе.

Грассль является двукратным чемпионом Италии по фигурному катанию. На первенстве Европы в 2020 году занял четвёртое место.

Ранее известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал возможные причины ухода Трусовой от Тутберидзе.