Итальянский фигурист: во всём мире обсуждался уход Трусовой от Тутберидзе

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что уход россиянки Александры Трусовой от наставницы Этери Тутберидзе привлёк внимание во всём мире.
Итальянский фигурист: во всём мире обсуждался уход Трусовой от Тутберидзе
  • © MARCO BERTORELLO
  • AFP

«Да, в Италии этот переход тоже обсуждался, как и во всём мире. Кажется, что многие ушли из группы Тутберидзе, включая тренера Сергея Розанова, я с ним работал на сборах в Куршевеле», — цитирует Грассля «Газета.ru».

По словам спортсмена, у него остались хорошие впечатления от сотрудничества с Розановым. По его словам, Сергей является хорошим специалистом, а тогда стал одной из причин желания Грассля пройти стажировку у Тутберидзе. 

При этом он отметил, что не располагает информацией о том, почему именно Розанов решил уйти из команды Тутберидзе.

Грассль является двукратным чемпионом Италии по фигурному катанию. На первенстве Европы в 2020 году занял четвёртое место.

Ранее известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал возможные причины ухода Трусовой от Тутберидзе.

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