Губерниев назвал возможные причины ухода Трусовой от Тутберидзе

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Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно решения фигуристки Александры Трусовой перейти от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Губерниев назвал возможные причины ухода Трусовой от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Спортсмены всегда куда-то уходят. Плющенко предложил условия. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Трусова ушла. Что из этого будет, я не знаю. У Тутберидзе много спортсменов. Может быть, Трусова почувствовала недостаток внимания, может быть, ещё какие-то проблемы», — заявил Губерниев в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

По словам журналиста, оценивать правильность решения Трусовой можно будет только по истечении нескольких лет, когда будут видны результаты спортсменки. Если она добьётся успеха и обойдёт других учениц Тутберидзе, то его можно будет считать верным.

Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенстве России она завоевала серебро и бронзу.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай выразил мнение, что не стоит уделять слишком много внимания переходу Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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