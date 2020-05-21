Глава IIHF высказался о проведении хоккейных матчей без зрителей из-за коронавируса

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился мнением о том, что некоторые национальные федерации склоняются к проведению матчей чемпионатов при пустых трибунах.

«В этом случае речь может идти сугубо о вопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги от телевизионных контрактов. Я уже слышал, что идёт дискуссия относительно переноса старта чемпионата на октябрь», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

По словам президента IIHF, в ближайшее время правительства ряда стран «сделают заметные послабления».

«Россия отстаёт на пару недель от Европы», — отметил Фазель.

При этом руководитель IIHF воздержался от прогнозов относительно развития ситуации и призвал надеяться на лучшее.

Ранее в Швейцарии выразили надежду, что чемпионат мира 2023 года по хоккею будет проведён в их стране, а не в России, как было запланировано.