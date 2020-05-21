Глава IIHF высказался о проведении хоккейных матчей без зрителей из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился мнением о том, что некоторые национальные федерации склоняются к проведению матчей чемпионатов при пустых трибунах.
Глава IIHF высказался о проведении хоккейных матчей без зрителей из-за коронавируса
  • Reuters

«В этом случае речь может идти сугубо о вопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги от телевизионных контрактов. Я уже слышал, что идёт дискуссия относительно переноса старта чемпионата на октябрь», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

По словам президента IIHF, в ближайшее время правительства ряда стран «сделают заметные послабления».

«Россия отстаёт на пару недель от Европы», — отметил Фазель.

При этом руководитель IIHF воздержался от прогнозов относительно развития ситуации и призвал надеяться на лучшее.

Ранее в Швейцарии выразили надежду, что чемпионат мира 2023 года по хоккею будет проведён в их стране, а не в России, как было запланировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить