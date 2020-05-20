Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

Нападающий французского ПСЖ Неймар и его девушка Наталья Барулич попали на обложку июньского выпуска российской версии журнала GQ.

Обложка опубликована в Instagram издания.

«Сегодня самый дорогой футболист мира напоминает нам о том, что ­по-настоящему дорого, и переходит из нападения в защиту близких и того мира, в котором мы живём», — говорится в анонсе нового выпуска журнала.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. В нынешнем сезоне за ПСЖ он сыграл 22 матча, отметился 18 голами и десятью результативными передачами.