Каррера призвал подписчиков своего Instagram не прекращать тренировки
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, поделился в Instagram фотографией с тренировки своей команды.
- РИА Новости
«Никогда не прекращайте тренировки!» — написал итальянский специалист, добавив к посту эмодзи в виде птицы.
Ранее сообщалось, что Алекса Крала проводили в «Спартак» с пивом и кальяном.
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