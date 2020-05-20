Каррера призвал подписчиков своего Instagram не прекращать тренировки

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, поделился в Instagram фотографией с тренировки своей команды.

«Никогда не прекращайте тренировки!» — написал итальянский специалист, добавив к посту эмодзи в виде птицы.

Ранее сообщалось, что Алекса Крала проводили в «Спартак» с пивом и кальяном.