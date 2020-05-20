Лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке объявил об уходе из спорта

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Форвард футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао Ариц Адурис объявил о завершении спортивной карьеры.
Лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке объявил об уходе из спорта
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Атлетика» в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 39-летний Адурис принял решение покинуть профессиональный спорт. Сам спортсмен подтвердил эту информацию, признавшись, что «пришло время прощаться».

Адурис известен по выступлениям за «Реал Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию». За «Атлетик» он в общей сложности выступал на протяжении десяти лет, за которые провёл 407 матчей и забил 172 мяча. Таким образом, Ариц стал лучшим бомбардиром коллектива из Бильбао в XXI веке.

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в один из клубов РПЛ.

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