Лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке объявил об уходе из спорта

Форвард футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао Ариц Адурис объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщает пресс-служба «Атлетика» в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 39-летний Адурис принял решение покинуть профессиональный спорт. Сам спортсмен подтвердил эту информацию, признавшись, что «пришло время прощаться».

𝗘𝗦𝗞𝗘𝗥𝗥𝗜𝗞 𝗔𝗦𝗞𝗢, 𝗔𝗥𝗜𝗧𝗭! ❤️



El máximo goleador rojiblanco del siglo XXI deja desde hoy el fútbol y un gran legado como león. #AdurizLeyenda#AthleticClub 🦁https://t.co/gLx8hxo9IH — Athletic Club (@AthleticClub) May 20, 2020

Адурис известен по выступлениям за «Реал Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию». За «Атлетик» он в общей сложности выступал на протяжении десяти лет, за которые провёл 407 матчей и забил 172 мяча. Таким образом, Ариц стал лучшим бомбардиром коллектива из Бильбао в XXI веке.

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в один из клубов РПЛ.