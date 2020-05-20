Бывший партнёр по «Чикаго» обвинил Джордана во лжи

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Экс-форвард «Чикаго» Хорас Грант обвинил бывшего партнёра по команде Майкла Джордана во лжи после выхода документального сериала «Последний танец».
Бывший партнёр по «Чикаго» обвинил Джордана во лжи
  • Reuters

Спортсмен остался недоволен словами Джордана о том, что именно он «сливал» информацию из «Чикаго» прессе. Якобы Грант даже помог известному журналисту Сэму Смиту написать книгу «Правила Джордана» о чемпионском сезоне «Буллз» в сезоне-1990/91.

«Это явная, откровенная и абсолютная ложь. Ложь, ложь, ложь. Если у Майкла Джордана какие-то претензии ко мне, давай уладим это как мужчины. Давай поговорим об этом, или можем решить проблему по-другому», — приводит слова Гранта ESPN.

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