Хабиб Нурмагомедов о коронавирусе: у меня в селе умерли 11 человек
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«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерли, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерли, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — написал Нурмагомедов в Instagram.
По данным Роспотребнадзора, на 20 мая в Дагестане зафиксированы 3643 заболевших COVID-19 и 36 умерших от коронавируса.
Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина Хабибу Нурмагомедову обеспечить лучшее лечение его отцу.