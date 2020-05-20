Хабиб Нурмагомедов о коронавирусе: у меня в селе умерли 11 человек

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил одному из подписчиков в соцсетях, который назвал коронавирус выдумкой.
Хабиб Нурмагомедов о коронавирусе: у меня в селе умерли 11 человек
  • © Jeff Bottari
  • Gettyimages.ru

«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерли, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерли, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — написал Нурмагомедов в Instagram. 

По данным Роспотребнадзора, на 20 мая в Дагестане зафиксированы 3643 заболевших COVID-19 и 36 умерших от коронавируса.  

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина Хабибу Нурмагомедову обеспечить лучшее лечение его отцу. 

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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