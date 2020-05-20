Зинченко рассказал, сколько килограммов прибавил Зане после выхода с карантина

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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как сильно прибавил в весе его партнёр по команде Лерой Зане после выхода с карантина.
Зинченко рассказал, сколько килограммов прибавил Зане после выхода с карантина
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

«Когда я уезжал, увидел Лероя Зане. Сначала не узнал его, подумал — наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, траванул за «Баварию» — он ушёл от разговора. Думаю, там всё на мази, но с весом у него проблемы. Сказали, у него плюс 7 кг», — приводит слова Зинченко телеканал «Футбол 1»

Украинец также рассказал, что все тесты футболистов «Манчестер Сити» на коронавирус дали отрицательный результат. По его словам, в воскресенье, 24 мая, команда должна приступить к тренировкам в группе. 

Ранее «Уотфорд» подтвердил три случая заболевания коронавирусом в клубе.

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