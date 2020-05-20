Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC
  • РИА Новости

«Мы ведём переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас в UFC заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боёв. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В общей сложности в активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Дана Уайт раскритиковал СМИ за то, как освещались турниры UFC во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить