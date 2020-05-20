Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы ведём переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас в UFC заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боёв. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В общей сложности в активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.

Ранее Дана Уайт раскритиковал СМИ за то, как освещались турниры UFC во время пандемии.