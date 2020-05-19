Черчесов объяснил, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему во время игровой карьеры в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Черчесов объяснил, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Наверняка не все помнят, что в столичную команду я тогда перешёл на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, поначалу это не слишком радовало. С другой — в составе «Тироля» стал трёхкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук», — цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов выступал за «Спартак» в периоды с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, а также в 1995 и 2002 годах.

Ранее экс-футболист «Спартака» Иван Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры.

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