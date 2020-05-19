Экс-футболист «Спартака» Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Иван Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры.
Экс-футболист «Спартака» Саенко рассказал, как он принял решение о завершении карьеры
  • globallookpress.com

«Я получил травму в «Ростове», Гацкан сделал подкат, и у меня хрустнула нога. Меня вынесли за поле, доктор что-то сделал, и хрустнуло опять, я пошёл играть дальше. Потом, через десять минут, мне нужно было замениться, а я подавал угловые, исполнял стандарты и добил колено окончательно. После этой игры я полетел на первую операцию — мне сделали мениск», — сказал Саенко в интервью на YouTube-канале «Поз и Кос».

По словам футболиста, ему также сказали о травме крестообразных связок и он долго лечился, а после восстановления ему было тяжело играть на искусственном поле «Лужников», из-за чего у него после каждого матча возникали осложнения с ногой.

«Меня это всё стало нагружать психологически. Затем произошёл небольшой конфликт с Карпиным, начали появляться предложения: от «Ростова», «Хоффенхайма». После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже, я не смог уехать в «Ростов», хоть и условия были не хуже. И вот эта психологическая вещь в сумме с травмой заставила меня закончить», — добавил Саенко.

Саенко перешёл в «Спартак» из немецкого «Нюрнберга» в 2008 году и выступал до 2010 года. За это время он провёл 39 матчей в составе красно-белых, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить