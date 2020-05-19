В АПЛ выявили шесть случаев заболевания коронавирусом в трёх клубах
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте лиги, выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом в трёх клубах. Отмечается, что все инфицированные игроки и сотрудники клубов будут помещены на карантин.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Планируется, что команды вернутся к тренировкам до конца мая.
Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не намерен возобновлять тренировки с командой.