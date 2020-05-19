В АПЛ выявили шесть случаев заболевания коронавирусом в трёх клубах

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Английская премьер-лига (АПЛ) огласила результаты первого этапа тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус.
В АПЛ выявили шесть случаев заболевания коронавирусом в трёх клубах
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте лиги, выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом в трёх клубах. Отмечается, что все инфицированные игроки и сотрудники клубов будут помещены на карантин.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Планируется, что команды вернутся к тренировкам до конца мая.

Ранее капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не намерен возобновлять тренировки с командой.

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