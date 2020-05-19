Украинский кикбоксер высказался о внесении боксёра Ломаченко в базу данных «Миротворца»

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Украинский кикбоксер Павел Журавлёв отреагировал на попадание своего соотечественника, чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, в базу данных сайта «Миротворец» за съёмки в российском фильме.
Украинский кикбоксер высказался о внесении боксёра Ломаченко в базу данных «Миротворца»
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейчас Васю Ломаченко внесли в «Миротворец». Я скажу честно, создать «Миротворец» было хорошей идеей в 2014 году. Вопрос в другом: вы внесли чемпиона мира», — цитирует Журавлёва ua.tribuna.com.

По его словам, он восхищается боксёрскими качествами Ломаченко и считает его очень хорошим и благородным человеком. 

«Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много, поэтому если мы говорим, что мы боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей», — заявил Журавлёв.

После участия в съёмках российского фильма о религии Ломаченко попал в базу данных сайта «Миротворец» вместе с другим украинским боксёром — Александром Усиком.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо осудил украинских боксёров Усика и Ломаченко за съёмки в российском фильме.

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