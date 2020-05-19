Сафонов ответил, скажется ли отъезд из Испании в разгар пандемии на перспективах Смолова в «Сельте»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, повлияет ли отъезд российского форварда Фёдора Смолова из стана испанской «Сельты» в разгар пандемии коронавируса на его перспективы в команде.

«Думаю, о таком думают преимущественно в России. Вспомните похождения Роналдиньо по ночным клубам, то, как вёл себя Роналдо в «Барселоне». Да и тот же Криштиану Роналду может взять самолёт и улететь на родину, если кто-то из его родственников заболел. Если футболист приносит результат, то на многие проступки закрывают глаза», — сказал Сафонов в интервью RT.

При этом он отметил, что существует ещё один аспект, способный повлиять на отношение к Смолову в «Сельте».

«Имея в команде российского спортсмена, клуб может привлекать дополнительных болельщиков на стадион. Не просто так многие коллективы приглашали к себе спортсменов из Японии. В Европе давно понимают, что футбол — это бизнес», — заключил Сафонов.

Ранее агент прокомментировал слухи о трансфере Дзюбы в «Милан».