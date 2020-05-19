Сафонов не исключил, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что его бывший клиент Артём Дзюба уже мог продлить контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
Сафонов не исключил, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»
  • globallookpress.com

«Не стоит исключать, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом». Бывает такое, что соглашение уже достигнуто, но стороны специально не делают официальных объявлений, чтобы не будоражить народ. Кроме того, он взрослый футболист и примерно понимает, какие условия ему предложат. От того, что в прессе будут появляться слухи об интересе к нему «Ювентуса» или «Наполи», ничего не изменится. В любом случае, если Артём действительно хотел попробовать свои силы за рубежом, то это нужно было делать раньше. Там он не будет получать такие же деньги, как в Санкт-Петербурге», — заявил Сафонов в интервью RT.

Ранее он ответил, кого считает более сильным футболистом — полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука или хавбека французского «Монако» Александра Головина.

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