Сафонов не исключил, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что его бывший клиент Артём Дзюба уже мог продлить контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

«Не стоит исключать, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом». Бывает такое, что соглашение уже достигнуто, но стороны специально не делают официальных объявлений, чтобы не будоражить народ. Кроме того, он взрослый футболист и примерно понимает, какие условия ему предложат. От того, что в прессе будут появляться слухи об интересе к нему «Ювентуса» или «Наполи», ничего не изменится. В любом случае, если Артём действительно хотел попробовать свои силы за рубежом, то это нужно было делать раньше. Там он не будет получать такие же деньги, как в Санкт-Петербурге», — заявил Сафонов в интервью RT.

Ранее он ответил, кого считает более сильным футболистом — полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука или хавбека французского «Монако» Александра Головина.