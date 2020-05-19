Агент Сафонов сравнил Алексея Миранчука с Головиным

Известный футбольный агент Алексей Сафонов ответил, кого считает более сильным футболистом — полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука или хавбека французского «Монако» Александра Головина.

«Предпочитаю судить по достижениям и результатам. На данный момент Александр играет в чемпионате Франции, превосходящем по уровню первенство России, и смотрится здорово. Поэтому пока для меня Головин сильнее Миранчука. Кроме того, в сборной России Станислав Черчесов больше делает ставку на Александра, что тоже о многом говорит», — объяснил Сафонов в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что Алексей Миранчук способен сменить Серхио Бускетса в «Барселоне».