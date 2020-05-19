Агент Сафонов сравнил Алексея Миранчука с Головиным

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Алексей Сафонов ответил, кого считает более сильным футболистом — полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука или хавбека французского «Монако» Александра Головина.
Агент Сафонов сравнил Алексея Миранчука с Головиным
  • РИА Новости

«Предпочитаю судить по достижениям и результатам. На данный момент Александр играет в чемпионате Франции, превосходящем по уровню первенство России, и смотрится здорово. Поэтому пока для меня Головин сильнее Миранчука. Кроме того, в сборной России Станислав Черчесов больше делает ставку на Александра, что тоже о многом говорит», — объяснил Сафонов в интервью RT.

Ранее он выразил мнение, что Алексей Миранчук способен сменить Серхио Бускетса в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить