Сафонов считает, что Алексей Миранчук способен сменить Бускетса в «Барселоне»

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Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сменить Серхио Бускетса в стартовом составе испанской «Барселоны».
Сафонов считает, что Алексей Миранчук способен сменить Бускетса в «Барселоне»
  • РИА Новости

«Думаю, он останется в команде и постепенно будет привыкать к ней. Кто знает, как будут развиваться события дальше. Возможно, руководство сине-гранатовых решит расстаться с одним из атлетов и для Алексея освободится место. Плюс через несколько лет стоит ожидать ухода из спорта Серхио Бускетса. Да, Миранчук более атакующий футболист, но спортсмен способен обучаться новому. Тот же Юрий Никифоров действовал и на позиции центрального защитника, и форварда», — сказал Сафонов в интервью RT.

Как отметил агент, Миранчук технически оснащён и имеет «светлую голову».

«Кроме того, чем выше уровень коллектива, тем проще в нём прогрессировать», — заключил агент.

Ранее Сафонов оценил вероятность трансфера Миранчука в «Барселону».

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