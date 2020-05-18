Экс-владелец «Формулы-1» Экклстоун покинул Бразилию из-за коронавируса

Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за распространения коронавируса в стране.

По его словам, они сейчас находятся в швейцарском Гштаде, а Сан-Паулу, где они пребывали до того, стал очагом COVID-19 в Бразилии.

«На улицах лежат трупы, больницы попросту переполнены. Президент в шоковом состоянии, он только сейчас осознал, насколько ситуация серьёзная. Я не хочу, чтобы мой ребёнок родился в таком хаосе в стране. В Швейцарии же всё спокойно», — цитирует Экклстоуна Blick.

Ранее сообщалось, что организаторы планируют провести Гран-при «Формулы-1» в Италии со зрителями.