«Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги

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Леверкузенский «Байер» одержал крупную победу над бременским «Вердером» в матче 26-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги
  • Reuters

Встреча прошла в Бремене и завершилась в пользу гостей со счётом 4:1.

В составе «Байера» дубль оформил Кай Хаверц, забив на 28-й и 33-й минутах, также отличились Митчелл-Элия Вайзер (61-я) и Керем Демирбай (78-я). У хозяев единственным голом отметился Теодор Гебре Селасси (30-я).

«Байер» набрал 50 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» находится на предпоследнем, 17-м месте, имея в активе 18 очков.

Ранее «Бавария» обыграла «Унион» в 26-м туре чемпионата Германии.

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