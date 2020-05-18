Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Оренбурга» Деспотовичем

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

Как сообщает Betting Insider, армейцы уже ведут переговоры с игроком о возможном трансфере. Переход может состояться ближайшим летом.

Действующий контракт Деспотовича с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона.

Серб выступает за «Оренбург» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику.