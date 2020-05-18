Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Оренбурга» Деспотовичем
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Как сообщает Betting Insider, армейцы уже ведут переговоры с игроком о возможном трансфере. Переход может состояться ближайшим летом.
Действующий контракт Деспотовича с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона.
Серб выступает за «Оренбург» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику.