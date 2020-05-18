СМИ: Заболевший COVID-19 футболист «Рубина» контактировал с несколькими игроками РПЛ

Заболевший коронавирусом защитник казанского «Рубина» Константин Плиев контактировал с несколькими игроками Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок общался в родном Владикавказе со своим братом, защитником московского «Динамо» Заурбеком Плиевым, и рядом других футболистов на различных мероприятиях, в том числе на свадьбе.

Отмечается, что у Заурбека Плиева коронавирус не обнаружили, но он остался в Северной Осетии, где будет находиться на карантине.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус у всех игроков и персонала.