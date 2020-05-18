Стало известно, когда клубы АПЛ возобновят тренировки

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявление по поводу возобновления тренировок в клубах национального первенства.

Как сообщается на официальном сайте АПЛ, команды приступят к тренировкам 19 мая на своих базах. Отмечается, что занятия будут проходить с ограничениями: игроки должны будут работать в небольших группах и соблюдать дистанцию.

Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее министр спорта Великобритании рассказал о переговорах по возобновлению АПЛ.