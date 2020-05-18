Футболист «Монако» Головин назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»
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Анкету игрока сборной России опубликовала пресс-служба «Монако» в Twitter.
Кроме того, Головин в анкете назвал любимым городом родной Калтан, любимым спортсменом — вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, любимым блюдом — борщ, любимым музыкальным исполнителем — Тимати, любимым словом — «спасибо», любимым местом отдыха он выбрал горный Алтай, а любимая знаменитость Головина — это Иван Ургант.
Головин является воспитанником ЦСКА и перешёл из стана армейцев в «Монако» в 2018 году за €30 млн.
Ранее бывший спортивный директор «Зенита» заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук лучше Головина.