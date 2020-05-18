Футболист «Монако» Головин назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин в анкете назвал своими любимыми российскими футбольными клубами московский ЦСКА и петербургский «Зенит».
Футболист «Монако» Головин назвал любимыми российскими клубами ЦСКА и «Зенит»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Анкету игрока сборной России опубликовала пресс-служба «Монако» в Twitter.

Кроме того, Головин в анкете назвал любимым городом родной Калтан, любимым спортсменом — вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, любимым блюдом — борщ, любимым музыкальным исполнителем — Тимати, любимым словом — «спасибо», любимым местом отдыха он выбрал горный Алтай, а любимая знаменитость Головина — это Иван Ургант.

Головин является воспитанником ЦСКА и перешёл из стана армейцев в «Монако» в 2018 году за €30 млн. 

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук лучше Головина.

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