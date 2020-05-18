Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В активе чешского форварда 63 очка (31 + 32) в 58 матчах регулярного чемпионата.
Лучшим бомбардиром сезона стал другой представитель «Динамо», Вадим Шипачёв, в активе которого 65 (17 + 48) очков, а лучшим снайпером сезона объявлен Кирилл Капризов из ЦСКА — 33 шайбы.
Связка Яшкина, Шипачёва и шведа Андре Петерссона была признана лучшей тройкой регулярного чемпионата КХЛ, а самым результативным защитником сезона стал Микко Лехтонен из финского «Йокерита», набравший 49 (17 + 32) очков.
Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять обладателя Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что Шипачёв признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ.