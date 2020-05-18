Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин стал обладателем приза «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В активе чешского форварда 63 очка (31 + 32) в 58 матчах регулярного чемпионата.

Лучшим бомбардиром сезона стал другой представитель «Динамо», Вадим Шипачёв, в активе которого 65 (17 + 48) очков, а лучшим снайпером сезона объявлен Кирилл Капризов из ЦСКА — 33 шайбы.

Связка Яшкина, Шипачёва и шведа Андре Петерссона была признана лучшей тройкой регулярного чемпионата КХЛ, а самым результативным защитником сезона стал Микко Лехтонен из финского «Йокерита», набравший 49 (17 + 32) очков.

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять обладателя Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Шипачёв признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ.