Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин стал обладателем приза «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В активе чешского форварда 63 очка (31 + 32) в 58 матчах регулярного чемпионата.

Лучшим бомбардиром сезона стал другой представитель «Динамо», Вадим Шипачёв, в активе которого 65 (17 + 48) очков, а лучшим снайпером сезона объявлен Кирилл Капризов из ЦСКА — 33 шайбы.

Связка Яшкина, Шипачёва и шведа Андре Петерссона была признана лучшей тройкой регулярного чемпионата КХЛ, а самым результативным защитником сезона стал Микко Лехтонен из финского «Йокерита», набравший 49 (17 + 32) очков.

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять обладателя Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Шипачёв признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ.

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