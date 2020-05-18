Соболев: признателен «Спартаку», что клуб поверил в меня

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.

«Признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать всё возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков», — приводит слова Соболева пресс-служба клуба.

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым.