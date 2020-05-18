Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на высказывания известного агента Дмитрия Селюка в свой адрес.
- РИА Новости
«Не комментирую бред! Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу», — приводит слова Мещерякова Sport24.
Ранее сообщалось, что Селюк жёстко раскритиковал председателя совета директоров «Локомотива».
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