Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред

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Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на высказывания известного агента Дмитрия Селюка в свой адрес.
Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред
  • РИА Новости

«Не комментирую бред! Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу», — приводит слова Мещерякова Sport24.

Ранее сообщалось, что Селюк жёстко раскритиковал председателя совета директоров «Локомотива».

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