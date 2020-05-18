Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

Украинский баскетболист и данкер Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда.

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ), 25-летний игрок после неудачного падения с велосипеда обратился в больницу с жалобами на боли в ключице, но уже там ему стало хуже, он потерял сознание и впал в кому.

Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому. Спортсмен был прооперирован, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

25-летний Сергей Мясоедов известен своим участием в данк-конкурсах, а также Матче всех звёзд Суперлиги. На Украине он выступал за «Запорожье-2», «Инваспорт» (Днепр) и запорожский «Металлург».

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