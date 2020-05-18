Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

Короткая ссылка
Украинский баскетболист и данкер Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда.
Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда
  • © fbu.ua

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ), 25-летний игрок после неудачного падения с велосипеда обратился в больницу с жалобами на боли в ключице, но уже там ему стало хуже, он потерял сознание и впал в кому.

Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому. Спортсмен был прооперирован, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

25-летний Сергей Мясоедов известен своим участием в данк-конкурсах, а также Матче всех звёзд Суперлиги. На Украине он выступал за «Запорожье-2», «Инваспорт» (Днепр) и запорожский «Металлург».

Ранее сообщалось, что врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить