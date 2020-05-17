Футболист «Герты» Бойата объяснил, почему поцеловал одноклубника в матче Бундеслиги

Защитник берлинской «Герты» Дедрик Бойата объяснил, почему нарушил правила социального дистанцирования в матче 26-тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

«Это не было поцелуем или празднованием. Извиняюсь за то, что дотронулся до лица Груича. Я лишь давал ему указания относительно углового. Мы определённо должны быть осторожны теперь и приспосабливаться к тому, как играть и праздновать», — написал Бойата в Instagram.

Матчи в Германии были возобновлены при условии соблюдения строгих мер предосторожности. В частности, запасным игрокам команд предписано сидеть в масках и на большом расстоянии друг от друга.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Унион» в 26-м туре чемпионата Германии.