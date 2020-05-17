В «Удинезе» назвали безумием возможное возобновление Серии А 13 июня

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Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино оценил возможность возобновления чемпионата Италии в середине июня.
В «Удинезе» назвали безумием возможное возобновление Серии А 13 июня
  • © Getty Images

«Если 13 июня утвердят датой возобновления матчей Серии А, это будет полнейшим безумием для игроков и клубов. Наша позиция заключается в том, что мы должны возобновить сезон только тогда, когда будет гарантирована безопасность для футболистов и персонала», — заявил Марино в эфире Rai Radio 1.

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в «Интере» заявили об отсутствии больных коронавирусом.

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