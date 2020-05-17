Шахматистка Лагно выиграла мемориал Стейница

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Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу на мемориале Стейница в женском зачёте.
Шахматистка Лагно выиграла мемориал Стейница
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Россиянка сумела набрать 12 очков из 18 возможных, столько же в свой актив записала китаянка Лэй Тинцзе. Победитель турнира определился в армагеддоне, где Лагно чёрными фигурами сумела обыграть китаянку.

Мемориал Стейница, проходивший в онлайн-режиме, посвящён памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

Ранее сообщалось, что Крамник выиграл основную часть шахматного онлайн-турнира «Сборная — России».

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