Шахматистка Лагно выиграла мемориал Стейница

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу на мемориале Стейница в женском зачёте.

Россиянка сумела набрать 12 очков из 18 возможных, столько же в свой актив записала китаянка Лэй Тинцзе. Победитель турнира определился в армагеддоне, где Лагно чёрными фигурами сумела обыграть китаянку.

Мемориал Стейница, проходивший в онлайн-режиме, посвящён памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

Ранее сообщалось, что Крамник выиграл основную часть шахматного онлайн-турнира «Сборная — России».