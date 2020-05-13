Крамник выиграл основную часть шахматного онлайн-турнира «Сборная — России»

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14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник стал победителем основной части онлайн-турнира «Сборная — России».
Крамник выиграл основную часть шахматного онлайн-турнира «Сборная — России»
  • РИА Новости

По итогам 14 партий по блицу он набрал 10,5 очка. Вторым стал Пётр Свидлер (9 зачётных баллов), третьим — Евгений Томашевский (8). Лидировавший после первого круга Александр Грищук занял четвёртое место (8).

Ещё четыре гроссмейстера, в том числе Ян Непомнящий и Сергей Карякин, завершили выступления. На полуфинальной стадии Крамник сыграет с Грищуком, Свидлер — с Томашевским. Шахматисты проведут по две партии, а в финале — четыре.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщал, что все собранные в период соревнований средства будут направлены медикам, борющимся с коронавирусом.

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