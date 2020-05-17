Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении первенства в сезоне-2019/20.

«Необходимо было сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила РПЛ, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учётом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа. На исполкоме присутствовали все члены, была подготовлена подробная презентация генеральным секретарём. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелётами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, поскольку невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот временной промежуток, который нам отвели», — цитирует Ефремова «Матч ТВ».

Чемпионат ФНЛ был прерван в марте из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, кто и за что раскритиковал решение завершить сезон в ФНЛ.