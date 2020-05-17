Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата

Короткая ссылка
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении первенства в сезоне-2019/20.
Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Необходимо было сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила РПЛ, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учётом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа. На исполкоме присутствовали все члены, была подготовлена подробная презентация генеральным секретарём. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелётами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, поскольку невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот временной промежуток, который нам отвели», — цитирует Ефремова «Матч ТВ».

Чемпионат ФНЛ был прерван в марте из-за коронавируса. 

Ранее сообщалось, кто и за что раскритиковал решение завершить сезон в ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить