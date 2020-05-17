В Турции могут начать проведение матчей со зрителями в июле

Президент Турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир заявил, что местные болельщики могут получить доступ на стадионы в июле 2020 года.

«Наша цель — закончить сезон. В противном случае возникнут проблемы. Во время подготовки постоянно проводится медицинское тестирование. Если кто-то заразится, то мы отправим его на карантин и продолжим. Есть страны, в которых ситуация ещё хуже, чем у нас, но они планируют возобновить сезон. Наша первоочередная задача — играть без зрителей. Если всё будет хорошо, то, возможно, сможем проводить матчи со зрителями в июле», — цитирует Оздемира Corriere dello Sport.

Возобновление чемпионата Турции запланировано на 12 июня.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в приобретении футболиста «Спартака» Мельгарехо.