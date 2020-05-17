Фанаты нарисовали граффити в поддержку Сёмина возле «РЖД Арены»

Активные болельщики московского «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку главного тренера команды Юрия Сёмина, который покинет клуб по истечении контракта.

Как сообщает сайт болельщиков «Локомотива», граффити с надписью «Только Сёмин» появилось неподалёку от стадиона в районе Черкизово.

73-летний Сёмин возглавлял «Локомотив» (с перерывами) с 1986 года. За восемь туров до окончания чемпионата клуб идёт на втором месте. Должность Сёмина займёт сербский специалист Марко Николич.

Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» отправить в отставку руководство клуба.