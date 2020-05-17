Заболевший коронавирусом Фарфан рассказал о своём состоянии

Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, заболевший коронавирусной инфекцией, обратился к болельщикам со словами благодарности за их поддержку.

«Спасибо всем за ваши сообщения и заботу! Слава богу, я чувствую себя очень хорошо и спокоен. Изолирован в своём доме ввиду мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. Знаю, у меня всё будет хорошо. По-прежнему сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле. До скорой встречи!» — написал Фарфан в сториз на своей странице в Instagram.

Перуанец стал первым футболистом в Российской премьер-лиге, который заразился COVID-19.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.