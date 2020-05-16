Гомельский оценил шансы Евролиги на возобновление сезона

Известный комментатор Александр Гомельский поделился мыслями о возможном возобновлении сезона баскетбольной Евролиги.

«Думаю, что реальных шансов на продолжение сезона у Евролиги практически нет. Насколько знаю, к групповым занятиям на сегодняшний день приступили лишь испанские и немецкие клубы. Евролига — это коммерческая организация, нацеленная на извлечение прибыли. Руководство Евролиги старается минимизировать убытки и по этой причине затягивает с объявлением об окончании сезона», — цитирует Гомельского Nevasport.

Сезон Евролиги был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы лидировал в регулярном чемпионате турецкий «Анадолу Эфес». Московский ЦСКА занимал четвёртое место, «Химки» — седьмое, а «Зенит» —последнее.

Ранее сообщалось, что российские баскетболисты не вошли в команду десятилетия Евролиги.