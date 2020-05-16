Слуцкий о ситуации в «Локо»: Сёмин как никто заслужил огромных почестей

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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Слуцкий о ситуации в «Локо»: Сёмин как никто заслужил огромных почестей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Действующее соглашение специалиста истекает 31 мая 2020 года.

«Возмущает прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда являемся первой жертвой обстоятельств. Независимо от того, заслужил ли тренер, а Юрий Палыч, как никто другой, заслужил огромных почестей, надо хотя бы попытаться сделать так, чтобы расставание прошло безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации», — заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что в воскресенье «Динамо» протестируют на коронавирус.

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