Экс первая ракетка мира Риос поддержал расстрелы нарушителей карантина

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос прокомментировал заявление президента Филиппин Родриго Дутерте, который разрешил правоохранительным органам и военным стрелять по нарушителям карантина, введённого в связи с коронавирусом.

«Я не знаю, какое правительство у этой страны, но уверен, что если убить двух парней, которые не соблюдали карантин, больше никто этого не сделает. Внимание, это мои личные мысли: думаю, когда вещи выходят из-под контроля, вы должны использовать жёсткие методы», — написал Риос в своём Instagram.

На данный момент в мире зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,6 млн человек вылечились, свыше 300 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что тренер немецкого «Аугсбурга» пропустит матч за нарушение правил карантина.