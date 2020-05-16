Экс первая ракетка мира Риос поддержал расстрелы нарушителей карантина

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Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос прокомментировал заявление президента Филиппин Родриго Дутерте, который разрешил правоохранительным органам и военным стрелять по нарушителям карантина, введённого в связи с коронавирусом.
Экс первая ракетка мира Риос поддержал расстрелы нарушителей карантина
  • Reuters

«Я не знаю, какое правительство у этой страны, но уверен, что если убить двух парней, которые не соблюдали карантин, больше никто этого не сделает. Внимание, это мои личные мысли: думаю, когда вещи выходят из-под контроля, вы должны использовать жёсткие методы», — написал Риос в своём Instagram.

На данный момент в мире зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,6 млн человек вылечились, свыше 300 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что тренер немецкого «Аугсбурга» пропустит матч за нарушение правил карантина.

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